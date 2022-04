Hillard HERVÉ

Journaliste depuis trente ans. Après quatre ans d'études supérieures (Sciences-Po et un DEUG de Sciences-Eco), puis les deux années d'apprentissage professionnel du Centre de Formation des Journalistes, rue du Louvre à Paris, j'ai successivement exercé mon métier en radio (France Inter), quotidien, hebdomadaire et mensuel.

Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir concilier métier et passion - la mer et l'écriture, qu'elle soit journalistique ou éditoriale, puisque j'ai par ailleurs collaboré à la réalisation d'une quinzaine de livres (techniques, touristiques, historiques).



Mes compétences :

Journalisme presse radio

Journalisme

Photographie

Community management

Journaliste web

Écriture