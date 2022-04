Hillenmeyer SABINE

HEC 1988

1988 a 1993 : 6 ans de conseil dont 3 ans chez Marketing Industriel International ("spin off" d'Empain Schneider specialise en conseil en marketing industriel) puis 3 ans chez Bain & Co (Conseil en Strategie).



Depuis 1993 suis chez LAFARGE, de 1993 a 2000 basee a Paris et depuis 2000 basee a Washington DC aux USA. Mon CV attache decrit les 6 postes que j'ai occupes depuis que j'ai rejoint LAFARGE.



Je parle 4 langues : Francais, Espagnol, Anglais et Allemand.



Mes compétences :

Accountability

Acquisitions

Corporate

Corporate Strategy

Development

Développement

Intégration

Lancement de produits

Market

Marketing

Marketing & Sales

Marketing.

Mergers

Mergers and Acquisitions

optimization

Pricing

Product

Product Development

Produits

Réduction des coûts

Restructuration

Restructuring

Sales

Sales Force

Segmentation

Share

Strategic

Stratégie

Strategy

Strategy marketing

ventes