Hillsoft EXPERT BIG DATA

Nous sommes une PME française, basée à Paris La Défense et proposant des services de conseil en management informatique.



Nos interventions tournent autour de la DATA: Big data, Digitalisation, Migration Data.



Pour nos clients, nous effectuons des missions de :

-Pilotage AMOA et AMOE

-Développement d'application (java, php, R, Scala, Python)

-Recette Et Etudes stratégiques.



Nous intervenons aussi bien chez nos clients pour des prestations régie qu'en interne dans nos locaux pour concevoir, développer et tester des logiciels.



Vous avez une application à développer?

Vous voulez refondre votre SI?

Ou vous souhaitez tout simplement une expertise sur un outil de gestion data: HADOOP, TALEND, INFORMATICA, BUSINESS OBJECTS,



Mes compétences :

Experts BIG DATA

Architecture hadware et application Hadoop

Prototypes et implémentation écosystème Hadoop

Création/Refonte d'application SI

Pilotage de projet

SPARK

Recette et Cahier de Recette

SAP

Etude stratégique