Hilt DAMIEN

Madame, Monsieur,

Je suis actuellement à la recherche active d un emploi et pour cela je me permets de solliciter votre bienveillance afin de franchir, dans un premier temps, l’étape d’un entretien.

Je me considère comme étant un jeune homme (31 ans) voulant aller de l’avant et si l’entretien que vous voudrez bien me réserver abouti à une collaboration au sein de votre société, j’accepterai avec plaisir la mission que vous me confirez.

Je pourrai ainsi à vos cotés mais aussi aux cotés de vos collaborateurs parfaire mes connaissances.

Croyez que je suis à 100 % motivé, comme mon curriculum vitae essayera de le démontrer, non seulement pour obtenir un emploi mais aussi pour participer au développement de votre société.

En c’est temps, j’ai appris à être mobile et flexible dans mon rythme de travail.

J’espère avoir pu susciter en vous de l’intérêt et je vous remercie par avance des suites que vous porterez à ma candidature.

Restant à votre disposition, je vous prie d’agréer mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Autonome

Rigoureux

Soudure tous processus

Électrotechnique

Mécanique auto moto TP