HINAKÖ UNIVERSAL est une jeune entreprise d'intégration de solutions informatiques, télécoms et logicielles.

Ses fondateurs sont des experts consultants ayant plusieurs années d'expérience en informatique, Télécommunication et développement d'applications métiers.



Notre but est d'intégrer les technologies de l'information et de la communication (TIC) dans tous les secteurs d'activités.



Nous servons de passerelle entre les Opérateurs télécoms, les fournisseurs de services, les équipementiers, les développeurs de logiciels et les banques afin d'offrir les solutions répondant parfaitement aux besoins de nos différents clients.

La formation et la veille technologique étant au coeur de notre activité, nous offrons des modules de formation sur mesure en fonction des besoins de tout un chacun.



Dans le souci de toujours satisfaire nos clients, nous sommes ouverts à tout partenariat technologique ou autre pouvant nous rendre plus compétitifs.



Nous recrutons des ingénieurs, experts et consultants en fonction de nos différents projets.



Chez HINAKÖ UNIVERSAL, toutes les compétentes sont les bienvenues.



Pour plus d'informations, contactez-nous:

HINAKÖ UNIVERSAL

Cité douane, Coléah Lanséboundji

Route du niger, commune de matam

Conakry, République de Guinée

Email: contact@hinako-universal.com



Mes compétences :

Banking

Biométrie

Contrôle d'accès

Formation

Formation internet

Informatique

Intégration

Intégration de solutions

Internet

Microsoft accès

Monétique

Sécurité

Solutions mobiles

Telecom