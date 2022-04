Hind AIT BENCHATOU

De Nationalité Marocaine

Née le : 11/11/1988 à RABAT

A obtenu son baccalauréat scientifique spécialité mathématiques en 2006,

Puis a obtenu sa licence fondamentale en informatique en 2012 à l’université MOHAMED_V.

Elle a préféré intégrer le domaine associatif Tôt, et y a Cumulé une expérience de Cinq ans, contribué à l’organisation de plusieurs évènements à l’échelle régionale, nationale et à renommée Internationale.

Elle a travaillé sur plusieurs projets (sous forme d’initiatives personnelles) liés notamment à l’environnement ;

elle est la conceptrice du contrat moral pour l’environnement , visant à travers la vulgarisation , la sensibilisation des sociétés , dont leurs citoyens ,fondations, organismes…seront les signataires de ce projet de charte nationale , sur lequel elle travaille depuis 2ans déjà , pour qu’un jour, il soit adopté par l’état !



Cette jeune Femme à esprit à la fois ouvert , dynamique, libre , Créatif, sérieux et amusant , elle ne s’empêche guère de révéler son innocence en côtoyant les enfants, faisant la professeur, le clown , l’animatrice et dans nombreuses fois la maman, !



elle a acquis un profil d’experte bénévole à travers ses petites expériences qu’elle se créait par elle –même ; en commençant par son petit entourage , quartier , ville et d’ailleurs dans chaque lieu ou elle passait..à tel point qu’elle a pu avoir une réputation de leaders au sein de son université .



si on demande à Hind Actuellement, vers quoi elle tend exactement ?

sa réponse sera comme suit : « donner le sourire aux âmes perdues , à cause des guerres, de la pauvreté , des maladies, de l’exclusion . »

ce n’est ni l’idéal, ni le rêve, Hind vise seulement à concrétiser son Humanité.

Cette Douceur d’âme et de comportement, se révèle à travers ses méditations, ses écrits ..c’est une Poétesse Innée.

Elle s’intéresse à tout ce qui se rapporte à la psychologie, éducation et communication.

elle vise à obtenir une expertise en consulting et Gestion par voie études et recherche.

HIND se prépare actuellement pour être investie autant que représentante du bureau régional africAsia International/Afrijapan , ou elle aura comme grand défit , la création des opportunités de travail au profit de la jeunesse Marocaine.

"Souhaitez-moi la bonne chance et Hymne au développement Durable en Afrique."