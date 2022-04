Je suis polyvalente avec à la clé un parcours professionnel atypique.



J'ai commencé ma carrière professionnelle comme chef de publicité pour un hebdomadaire , ensuite j'ai intégré une agence de voyages comme agent de comptoir pour changer encore une fois de profil en passant par les centres d'appels comme chargée de clientèle.



Aujourd'hui je suis responsable des ressources humaines dans un centre d'appels.



J'adore le contact , l'intégration et le mixage culturel , la communication.



Je suis juriste de formation et je termine un master en ressources humaines.



Je souhaite rencontrer un maximum de personnes pour élargir mes contacts dans le domaine qui me plaît à savoir la communication et le management.



Mes compétences :

Chef de publicité

COMMERCE

Communication

E commerce

Encadrement

Formation

Gestion de compétences

Management

Marketing

Publicité

Recrutement

Relation clientèle

Ressources humaines

Supervision