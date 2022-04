Hind BAYDIR

HD COM est une agence de communication globale & d’événementiel, qui met à votre disposition son savoir-faire et son expertise pour vous accompagner efficacement dans la concrétisation et la mise en œuvre de votre stratégie de communication via des supports adéquats.

Nous sommes une équipe Polyvalente, jeune, créative et innovatrice, Soucieuse de satisfaire vos besoins, en mettent à votre disposition, toutes ses compétences.



Pour tous vos projets de communication, contactez nous au: +212 (0)664 588 501



Mes compétences :

Cadeaux d'entreprise

Charte graphique

Identité Visuelle

Evénementiel

Création artistique

Print

Design graphique