Hind BERGER

Je recherche actuellement un poste d'assistante polyvalente , je suis attirée par les diverses fonctions que ce poste suppose et qui implique une polyvalence et une bonne faculté d'adaptation.



Pour accompagner le développement et participer à la croissance de votre entreprise, Assistante de direction trilingue, en quête de diversité et de responsabilités.Polyvalente et désireuse de mettre à profit mes humbles compétences (Assistanat de direction générale, organisation et bonne pratique de l'anglais).



Je suis une personne flexible, discrète, motivée et proactive. Je m'implique personnellement dans toutes les tâches que l'on me confie.



HBERGER



Mes compétences :

Informatique

Traduction

Organisation de salons

Organisation d'évènements

Secrétaire de direction

Secrétaire polyvalente

Secrétaire freelance

Communication

Comptabilité générale

Commerciale

Assistante

Gestion du stress

Recherche documentaire

Achats

Bilingue français anglais

Outlook

Administration des ventes

Office

trilingue Francais/Anglais/Arabe literraire

Recouvrement