Forte de mon expérience professionnelle, je suis actuellement en poste chez Seeberger, un des leaders mondiaux sur le marché des fruits secs, snacks et produits culinaires. Cette expérience me permet de développer mes compétences et d'acquérir une grande capacité d'adaptation, un bon sens de l'organisation et une forte autonomie.



Mes compétences :

Relationnel

Gestion administrative

Microsoft Office