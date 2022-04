Hinda BEDDEK EPOUSE MEDJDOUB

Bonjour,



je suis intéressée par des postes similaires à celui d’actualité ou le poste d'architecte technico commerciale, prescripteur technique, architecte technique , commercial ou agent immobilier,

je suis une personne objective, dynamique et responsable avec un petit bagage professionnel d’environ 15 ans.

architecte missionnaire, chef de projet,prescripteur technique et commerciale.



à la recherche d'un emploi qui procure stabilité et progression dans ma vie professionnelle et personnelle.



Vous pouvez me joindre au 0697 04 59 90



Cordialement



Mes compétences :

Prescriptions

AutoCAD

Développement commercial

Construction

Vente

Bâtiment

missionnaire

Etude technique

Conduite de projet