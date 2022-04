Hinda BOUMERDAS

Les missions des SSR sont axées sur le retour du patient vers son lieu de vie. C’est pourquoi leur champ représente un secteur stratégique de l’offre de soins en raison de sa position, entre soins de courte durée et retour à domicile, unités de soins de longue durée (USLD) ou secteur médico-social. Vous évoluez dans un secteur où vous êtes confrontés à des contraintes réglementaires et d’efficacité tout en offrant le meilleur cadre de vie à vos résidents. C'est donc avec intérêt que je vous propose ma candidature pour un poste d’Attachée de Direction dans un établissement de santé.



Ma formation universitaire alliant aussi bien l’apprentissage des théories essentielles dans la gestion des établissements sanitaires et sociaux que l’apprentissage de la réalité du terrain, j’ai réuni tout au long de mon cursus des connaissances allant de la gestion et du management jusqu'à la stratégie.

Dans mon parcours, j’ai travaillé dans le secteur sanitaire et médico-social et j’ai réalisé des missions dans le contrôle de gestion, la mise en place de démarche qualité et le management. J’ai également acquis des compétences en animation et accompagnement d’équipe, en gestion des ressources humaines, en gestion comptable et en réalisation et suivi de projet.



Ces expériences professionnelles m'ont permis, non seulement d'occuper des fonctions transversales avec des responsabilités mais surtout, d’apprendre les bases du fonctionnement des établissements.



Je suis dynamique et persévérante. Disponible actuellement, je pourrais vous apporter mon sens de l'initiative ainsi que mes capacités à maîtriser une organisation. Originaire de Briançon, c'est avec une grande joie que je souhaiterais mettre à profit mes compétences dans les Hautes-Alpes, voire dans la région. Outre mes diplômes dans la santé, j'ai un fort vécu personnel avec les personnes polyhandicapées et les personnes malades.



Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et entretien que vous jugerez utile.





Hinda BOUMERDAS



