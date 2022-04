Hinda HAMADI

"Le travail acharné et l'extrême indigence triomphent de tout" (Virgile).



Passionnée par les médias sociaux, le marketing digital et le management, j’accompagne les entreprises dans la réalisation de projets et études marketing, l’animation des communautés sur les réseaux sociaux et la rédaction de contenus éditoriaux sont mes centres d'intérêts.



Exerçant dans une variété de secteurs de l’industrie et des services, je maîtrise l’international et les enjeux multiculturels en entreprise notamment par une forte visibilité sur les réseaux sociaux dans le respect de l'image, de la culture d'entreprise et toujours à l’écoute du marché.



Membres de diverses communautés, je m'implique en assistant à des conférences ou évènements start-up, RH et Marketing Digital.



Séjour de 6 mois aux États - Unis (Saint - Louis).

Séjour de 12 mois en Australie grâce au « Working Holiday » visa Australien.

Séjour de 18 mois en Asie.