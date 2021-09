Développeur fullstack C#.net chez Assurland depuis 2015, je m'occupe du développement et de la maintenance du site front de l'entreprise.

Mes missions consistent aussi à intégrer les webservices partenaires en REST ou SOAP et de migrer les back-offices en MVC.

J'ai été aussi amené à développer des BO, ainsi que le site assurlead.fr from scratch.



Mes compétences :

C# .NET

MVC

HTML

VB.NET

jQuery

JavaScript

Bootstrap

CSS

Microsoft .NET

Microsoft SQL Server