Arrivée chez CGI en 2013 en stage de fin d'études après une Licence Professionnelle SIL Option CASIR, j'ai connu une expérience d'un an et demi au sein du projet Solvabilité II. J'ai ensuite intégré les équipes des MMA au Mans, au sein du projet EBISI.

Depuis Octobre 2015, j'occupe le poste d'analyste fonctionnel chez Humanis (Blois) dans le service décisionnel analyse.



Mes compétences :

Oracle EPM

Informatica PowerCenter

XML

Visual Basic

SQL

UNIX

Java

HTML

Cascading Style Sheets

C++