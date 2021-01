Hosni HERMASSI

NOS PRESTATIONS :

- Conseil & Prévention

- Etude, Placement et Gestion des contrats d'assurances

- Gestion des sinistres



Nous vous offrons des services personnalisés. Notre première mission est de vous écouter afin de réaliser au mieux l’analyse de vos risques et de vous conseiller sur la mise en place d’actions préventives.

Nous nous chargeons de la conception et de l’établissement des plans d’assurances les plus adaptés à votre situation.

Bien entendu, nous assurons la gestion de vos plans d’assurances et notamment la gestion de vos sinistres.

Nous disposons de solutions pour tous vos besoins en assurances que vous soyez Entreprise ou particuliers.



Mes compétences :

Vente

Conseil

Assurance

Assurance Vie

Marketing

Développement commercial

Management