Houcem NASFI (HOUCEM EDDINE)

Bonjour, je m'appelle Houcem Nasfi, je suis designer et directeur artistique numérique, je vis et travaille en Tunisie.



Jai obtenu une licence en communications visuelles Design de l'institut supérieur des arts et métiers.



Depuis ma graduation, j'ai beaucoup exploré les possibilités que le design peut apporter en tant que carrière.



Il y a environ 5 ans, J'ai commencé mon chemin dans le design numérique et je ne pouvais pas être plus heureux. J'essaie toujours d'apprendre de nouvelles choses et de les mettre en pratique dans mon travail.



j'ai en charge des affiches pour (Samsung - Audi - KIA - Honda - Michelin - Délice - Lilas et plus ...)



Jai été nominé pour Logo folio et Halloween Audi Tunisie 2017 au A' Design Award, le symbole de l'excellence internationale du design et de la qualité du design.



Chercher des inspirations sans fin pour nourrir mon âme et trouver des moyens de l'exprimer de la meilleure façon possible.



Croire que l'imperfection est ce qui rend les gens parfaits. parce que nous sommes faits pour commettre des erreurs et apprendre deux.