Houcine SAHRAOUI

Ancien technicien en Génie Électrique, j'étais chargé d'études de réseau électrique et du suivi de l'entretien.

Actuellement je suis Technicien Principal, je mène le Projet Présidentiel pour l'Économie d'Énergie Électrique dans le domaine d'éclairage public et ce dans la Ville de Tunis. En mois de Mai 2016, j'ai été nommé en qualité de Chef de Service de la Circonscription Ouest qui rassemble les arrondissements: Ouardia, Jebel Jelloud, Kabaria, Ezzouhour, Sejoumi, Hrairia. Les tâches qui incombent sont: mener les opérations de maintenance, programmer l'entretien du réseau d'éclairage public desdites zones, planifier les marchés de rénovation et de réhabilitation, préserver le parc électriques, maîtriser l'énergie électrique, ...



Mes compétences :

Consultant

Gestion de projets

Études et conception des réseaux d'éclairage publi