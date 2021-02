Houssem Eddine EL HAMDI

Une expérience dans la programmation, la correction et l'évolution des systèmes d'informations des PAIE chez la société ADP Es Tunisie.

L’intégration d’équipements ainsi que la bonne maîtrise des environnements de virtualisation chez StoneSoft sécurité informatique.

j'ai gagné un grand sens du contacts, de l'organisation, du management et des responsabilités dans mon poste actuel en gérant les portefeuilles clients, ainsi que l'expérience en tant que Conseiller client et support technique chez l’opérateur téléphonie mobile français NRJ mobile, sans oublier la banque en ligne COFIDIS.

Un artiste pianiste de musique Jazz, latin et Classique de formation Ingénieur suivie d’expérience dans le domaine d’informatique et des télécommunications me permettra de vous apporter une collaboration efficace.



Mes compétences :

Réseaux Mobile GSM, EDGE, 3G...

Réseaux : RTC, X25, RNIS, LEEEE802.X, ADSL, ATM, M

Technologie: RFID, WIFI, WIMAX

Protocoles de communications : TCP/IP, SMTP, TELNE

Protocoles de transport associés (TDM, SDH, Ethern

Architecture des réseaux de transmission (Carrier

Base de données: SQL, ACCESS, Orcale MySQL, INTERB

Equipements : Concentrateur, Switch, Routeur, Mult

Logiciels : Vmware, VirtualBox , ISIS Proteus, PIC

● Téléphonie : PABX

Protocoles: Ethernet, IPv4, TCP-UDP/IP, OSPF, RIP,

Langages de développement : Java, Spring MVC, C/++