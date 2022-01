Housseyn MERGHIT

Expérience et maîtrise du suivi de chantier et travaux de génie civil et travaux public.

Étude et suivi de projets de bâtiment, équipements publiques et individuels.

Expérience en gestion et suivi de travaux de construction, des équipements publics et du bâtiment.

Expérience en contrôle de qualité et inspection de projets de route et d'ouvrage d'art.

Préparation des attachements, les situations et négociation avec le client.

Etablir des plannings de réalisation des projets.

Maîtrise linguistique : Anglais, français, arabe.

Connaissances informatiques : Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint, ...) Maîtrise des logiciels Auto CAD 2D ; Alizé Lcpc recherch ; Plaxis ...

Forte capacité d'adaptation et de collaboration en équipe

Apte au déplacement pour accroître la prospérité et la notoriété de l'entreprise



