Opérateur Wifi public et collectif avec plus de 6000 sites équipés et 3 millions d'utilisateurs IciWifi, Comminter propose des solutions sur mesure pouvant être déployées pour des groupements avec des outils de campagne Mail et E-marketing. Les hotspots IciWifi et serveurs i-Access sécurisent des établissements de 10 à plus de 1000 utilisateurs simultanés.