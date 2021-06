Hubert de Montclos

Justifiant de plus de six années d'expériences dans la fonction des Ressources Humaines, joccupe actuellement le poste de Responsable des Ressources Humaines au sein de lAPAJH du Val dOise (23 établissements 825 salariés Secteur du médico-Social).



Grâce à mes différentes expériences, j'ai pu acquérir une connaissance et une expertise généraliste en Gestion des Ressources humaines multisites.



D'abord spécialisé en Santé Sécurité au Travail grâce à mon alternance au sein du Groupe La Poste, jai eu ensuite lopportunité de prendre en charge les problématiques RH généralistes d'une Association Tutélaire (113 salariés) à Auxerre puis au sein du Groupe Metro Cash & Carry France (environs 100 salariés à chaque fois) dans le cadre de différents remplacements au sein dentrepôts Metro Cash & Carry mutualisés.



Les différentes expériences professionnelles mont permis par exemple :

- d'être administrateur sur un outil de gestion des temps et de lactivité (OCTIME)

- de rédiger des fiches de poste et des procédures (recrutement, formation, incendie, harcèlement moral et sexuel)

- d'organiser les élections du CSE et être gestionnaire de lélection sur le système de vote électronique

- de créer des formations sur le Document Unique dEvaluation des Risques Professionnels et létude de labsentéisme, la sécurité routière

- de rédiger une politique de Santé Sécurité au Travail reposant sur le respect du socle réglementaire du Code du Travail et du Code Pénal, létude de labsentéisme, de laccidentologie et de la qualité de vie au travail

- de rédiger et instaurer le règlement Intérieur de lUDAF de lYonne

- d'animer des initiations aux premiers secours



Ma persévérance, ma disponibilité, ma réactivité, ma loyauté et mon esprit déquipe sont des qualités connues et reconnues par les personnes avec qui je travaille et mont permises de mintégrer rapidement dans les structures où jai pu travailler.



Mon engagement à la Protection Civile me permet de savoir travailler dans lurgence et en équipe.



Les différents postes occupés mont permis de consolider mes compétences dans le domaine du recrutement, de ladministration du personnel, de la formation, du dialogue social et de la gestion des systèmes dinformations.



Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire : hubertdemontclos@yahoo.fr ou par téléphone au 07.86.84.69.36



Hubert de Montclos