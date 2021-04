Après avoir suivi des études dans le génie civil et le parasismique en France et aux Etats-Unis, j'ai souhaité travailler dans un secteur en relation avec le développement durable c'est pourquoi je suis entré chez Tribu Energie, bureau d'études spécialisé en énergie et environnement du bâtiment. Je suis aujourd'hui chargé d'opérations au sein de la SA d'HLM Le Foyer - Groupe Action Logement.



Mes compétences :

Visual Studio 2010

Autocad

Ms office

Pléaïdes+Comfie

Matlab

Perrenoud

ClimaWin