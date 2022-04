Florence GUTH

Je suis formée et expérimentée pour un poste d'AMO technique, à l'échelle du bâtiment et du quartier, sur les thématiques de l'efficacité énergétique et de la qualité environnementale.

Je peux assurer des missions de conseil en maîtrise de l'énergie et en qualité environnementale du bâtiment, en bureaux d'études ou directement au sein de collectivités, bailleurs sociaux et autres maîtres d'ouvrage.

Je suis mobile pour des déplacements en France et en Europe.



Mes compétences :

AMO

Bâtiment basse consommation

Efficacité énergétique

Energies renouvelables

Assurance qualité

LEED

HQE

BRE Environmental Assessment Method

Thermique du bâtiment

Simulation numérique

Construction en chanvre