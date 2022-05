Mickael GUILAUME

D'un naturel discret, je suis observateur et à l'écoute des besoins des autres.

Ces qualités me permettent d'orienter mon travail pour fournir un résultat clair, précis et efficace.

J'aime aller au fond des choses et savoir de quoi je parle. Lorsque je m'avance sur un sujet ou propose une solution, cela n'est jamais une parole en l'air.

Cette manière de travailler m'a permis d'évoluer aisément tant dans la connaissance du produit HR Access que dans les équipes que j'ai cotoyées. Aujourd'hui, mon expertise sur le progiciel HR Access est largement connue et reconnue.

J'évolue maintenant au sein du bureau technique du CISIRH, ce qui me permet d'élargir mes connaissances sur l'exploitation, sur d'autres produits.



Mes compétences :

UNIX

Oracle

Hr access

Management d'équipe

Exploitation informatique

Administrateur système

Benchmarking

Formation