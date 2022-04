Florence GUTH

Passionnée par le recrutement et la conduite de projet en Ressources Humaines, je souhaite pouvoir utiliser mes compétences au service de ma passion. Le recrutement est pour moi un échange constant entre chaque participant (entreprise, candidat et moi même) afin de mieux se connaître pour trouver la combinaison gagnante pour tous.



Mes compétences :

Accompagnement à l'emploi

Développement de partenariat avec les entreprises

Animation de formations

S'assurer de la satisfaction des candidats et des

Techniques de Recherche d'Emploi

Analyse de compétences