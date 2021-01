François MERDRIGNAC

Bonjour,

Après avoir découvert le monde professionnel à travers le commerce, je me suis reconverti vers le back-office. Je suis actuellement assistant commercial chez Rentokil-Initial, qui loue des solutions d'hygiène à une clientèle professionnelle. Extrêmement polyvalent, ce poste d'intermédiaire entre différents services me permet de toucher à tous les domaines : relation clients (accueil téléphonique avec renseignements, édition et contrôle de factures et avoirs, saisie des prestations, gestion des litiges, résiliations...), mais aussi gestion du personnel (éléments de paie), commandes et réceptions fournisseurs, secrétariat...