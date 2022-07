Huet HÉLÈNE

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en Aménagement du Territoire, j'ai effectué une année en alternance en Ingénierie de la maîtrise d'Œuvre (IMO) à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée (2012-2013). En effet, je voulais compléter ma formation en maîtrise d’ouvrage par une approche plus technique et opérationnelle de l'Aménagement : la maîtrise d’œuvre et les champs d’intervention qui lui sont associés.



J'ai réalisé cette alternance au sein du bureau d’études BEA Ingénierie, Groupe PINGAT sur la rénovation énergétique / HQE / économie de la construction, qui a débouché sur le poste de chargée d'études en thermique et HQE que j'ai occupé pendant 5 ans.



Je travaille désormais pour la ville de Créteil au sein des services techniques, service gestion du patrimoine communal.



Mes compétences :

Adobe illustrator

Word Excel Access Publisher PowerPoint

Ms project

Autocad

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Urbanisme

Conseil