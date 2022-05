Vanessa BEIGNON

Mon parcours atypique en génie civil puis en aménagement du territoire me permet d’avoir une vision transversale des territoires et ceci à différentes échelles, du plus infime au plus globale.



J’aimerais m’orienter vers un urbanisme opérationnel ou de projet et reste ouverte à de nombreuses thématiques (projets urbains, environnement, mobilité, sociologie…) auxquelles j’ai pu être formé lors de mes formations.



Convaincue que « construire la ville sur la ville » est une solution d’avenir pour nos territoires, j’ai un intérêt particulier pour les projets de renouvellement urbain et sur la manière de trouver un nouvel usage à un lieu. J’ai pu approfondir ce sujet lors d’un séjour Erasmus à Newcastle, ville qui, face au déclin du secteur industriel, a su trouver un nouveau dynamisme notamment par le réaménagement des bords de la Tyne.



Construire différemment en s’appuyant sur l’existant, c’est aussi ce que j’ai pu apprendre en travaillant sur la densification pavillonnaire.



Je serai ravie de discuter de mon parcours et de mes compétences.





Mes compétences :

Autocad

Travail en équipe plurisdisciplinaire

Photoshop

Autonomie et initiative

Présenter et argumenter un projet

Sketchup

Indesign CS5

Illustrator

Qualités relationnelles et d'écoute

aménagement du territoire

architecture

urbanisme

ingénierie