Joseph BRAHIC

Ingénieur en urbanisme et conducteur de travaux, je désire utiliser cette double compétence réglementaire/opérationnel pour mener à bien des missions de maitrise d'oeuvre d'opérations publiques ou privées.



J'apprécie particulièrement le contact relationnel, le travail de terrain et les défis permanents rencontrés sur les chantiers. J'apprécie la collaboration de toute une équipe et m'investis dans la coordination pour mener à bien des opérations de construction.



De nature curieuse, je m'adapte facilement à tout nouvel environnement grâce à de multiples expériences professionnelles mais aussi culturelles.



Je suis toujours disponible pour de nouvelles rencontres !







Mes compétences :

DAO

SIG

Pack office

Photoshop CS4

Coordination de travaux

Planification