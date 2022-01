Hugo BOURBON ( BOURBON)

Bonjour,



Titulaire d'un bac général Littéraire en 2007, j'ai ensuite obtenu un BTS Professions Immobilières.



J'ai continuer à travailler 1 an dans l'entreprise dans laquelle j'avais fait mon alternance (Logehab). J'effectuais alors les etudes des dossiers des candidats, vistes des logements, signature des baux, etats des lieux, commandes et suivis de travaux...



J'ai par la suite travaillé 6 mois dans une agence immobilière en region parisienne, en 2013/2014 (prospection, etudes des dossiers des candidats, vistesdes logements, signature des baux, états des lieux, commandes et suivis de travaux...).



Je suis finalement retourné dans l'immobilier social de 2014 à 2018, à lOpac de Saone et Loire comme chargé de clientèle.

Sur un secteur d'environ 500 logements, je m'occupais des missions suivantes: études des dossiers des candidats, vistes des logements, signature des baux, etats des lieux, commandes et suivis de travaux, facturation, traitement des sollicitations des locataires en place, accueil physique et téléphonique, management d'une equipe de 5 employés d'immeuble...



Je suis actuellement "Conseiller Demande de Logement" chez Action Logement Service depuis 2018.

Je complète et étudie les dossier de demande de logement social des candidats qui souhaitent se positionner sur nos logements.

Je les transmet ensuite aux bailleurs sociaux afin de programmer un passage en commission d'attribution.