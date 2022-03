Hugo CAPRON (HUGO CAPRON)

Sujets de predilection : #franchise, #interim, #recrutement et #entrepreneuriat





Business Development Manager chez Slash Interim, entreprise innovante du Travail Temporaire, je vous accompagne sur vos projets de création d'entreprise !





Professionnels ou futurs professionnels du Travail temporaire :



Vous cherchez plus de flexibilite et d'independance dans votre travail

Vous souhaitez revaloriser votre expertise de recruteur et recentrer votre activité vers son coeur de metier

Vous êtes prêt à découvrir l'entrepreneuriat, a travailler en autonomie, tout en beneficiant du soutien de professionnels du metier, depuis plus de 10 ans







Candidats en recherche et Entreprises avec un besoin en recrutement :



Une gestion simple et déematerialisee

Un interlocuteur unique pour vos Missions / vos besoins en recrutement

Une approche 100% Terrain, qui favorise les relations humaines et un recruteur au plus proche de ses Clients / Candidats, pour une solution de recrutement toujours plus à l'écoute de vos besoins.









