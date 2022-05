Sarah CAPRON

Issue dune formation riche par la complémentarité et la spécificité de ses enseignements, axée sur le monde des affaires et de l'entreprise, avec une spécialisation Communication, j'ai acquis au travers de plusieurs expériences réussies, polyvalence et capacité d'adaptation.



En février 2006, j'intègre la société lilloise, Dubly Douilhet Gestion, filiale du Groupe Crédit Mutuel-CIC, en tant qu'Assistante de Communication.



En 2013, suite à l'acquisition de Dubly Douilhet Gestion par la Banque Transatlantique, je participe à la refonte du site internet en lien avec l'équipe Moyens Marketing Réseaux de la Direction Commerciale du Groupe Crédit Mutuel-CIC.



En juin 2014, j'intègre l'équipe Digital au sein de la Direction Commerciale du Groupe Crédit Mutuel-CIC en tant que Chargée de Communication puis je prends en charge différents dispositifs du Plan d'Animation Commercial CIC, puis Crédit Mutuel à partir de 2016.



En avril 2020, forte de 5 ans d'expérience à la conception et mise en oeuvre de dispositifs commerciaux, je deviens Responsable Dispositifs Relationnels en multicanal en charge des thématiques prioritaires du Plan d'Animation de la Relation Client sur le marché des particuliers (axe fidélisation).