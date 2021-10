Karim KHALID

Nous sommes lun des principaux fournisseurs de solutions de gestion informatisées pour les entreprises. Nous aidons nos clients (600 000 en France et 6 millions dans le monde) à simplifier leur gestion et leurs processus métiers.



Avec une division exclusivement dédiée aux experts-comptables, Sage connaît bien les enjeux spécifiques de votre profession. Depuis plus de 20 ans, nous développons des logiciels de gestion qui répondent aux besoins spécifiques de la profession. Aujourdhui, plus de 5 000 cabinets utilisent nos solutions de gestion et de production en France et font confiance à notre expérience.



Mes compétences :

Assistant commercial

Avant vente

Business

Chef de projet

Commercial

ERP

Ingénieur Commercial

Ingénieur d'affaire

Manager

Microsoft Business Intelligence

MOA

MOE

Oracle

Oracle Business Intelligence

Représentant

SSII

Suply chain

Vente

Prospection

Développement commercial

Assistanat commercial

Business Intelligence

E-business

Informatique

Management

Négociation

Conseil