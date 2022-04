Ovh CAREERS

L’entreprise :

Fondée en 1999 par Octave Klaba, OVH est une société française indépendante dont le siège est basé à Roubaix. Sa spécialité : l’hébergement Internet, dont elle est le n°1 français et européen, et n°3 mondial (source Netcraft décembre 2014). Ses activités sont aujourd’hui étendues à des produits et services connexes : noms de domaine, e-mail, téléphonie sur IP, fourniture d’accès à Internet, et Cloud Computing.



Parce qu’elle réinvestit tous ses bénéfices dans la R&D, OVH développe des solutions toujours plus performantes et écologiques, et participe indéniablement à l’essor du secteur IT.

En 2015, OVH est présente dans plus de 8 villes en France (Roubaix, Lille, Paris, Strasbourg, Lyon, Brest, Gravelines, Rennes), 15 pays en Europe (Allemagne, Espagne, Italie, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Finlande, Irlande, Lituanie, République Tchèque), en Afrique (Maroc, Tunisie, Sénégal) et au Canada.

Un succès construit avec un principe : offrir le meilleur de la technologie au meilleur prix, grâce à une recherche permanente d’innovation.



