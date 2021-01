Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon profil



Âgé de 27 ans, je suis actuellement programmateur chez Warner Bros en charge des exploitants de la région de Marseille et du Nord. Je suis également en charge de la gestion des projections privées.



J'ai auparavant été en stage chez Mars Distribution en tant qu'assistant de programmation.



Je vous invite, dès à présent à me contacter sur Viadeo ou par e-mail (hugofournier33@gmail.com - hugo.fournier@warnerbros.com).



Mes compétences :

Négociation commerciale

Empathie

Adaptabilité

Programmation cinéma

Créativité