Hugues BRUYERE

COMPÉTENCES GÉNÉRALES



Avant-vente : Bonne capacité découte, d'analyse et force de proposition. Traduction des besoins fonctionnels en solutions techniques, en accord avec lécosystème en place. Réalisation de cahier des charges, chiffrages, planifications et suivis



Analyse & développement : Conception darchitecture logicielle et modélisation de bases de données. Harmonisation des composants. Développement doutils connexe. Suivi des tickets et assistance de niveau 3



Recette : Définition de la stratégie, des protocoles et des modalités de tests. Gestion de la maintenance évolutive



Corporate : Formateur interne. Bon esprit déquipe