Hugues MORA

Certifié sophrologue au Centre d'études appliquées à la sophrologie (C.E.A.S) et diplôme d'état en tennis (DEJEPS Tennis), je propose aux centres sportifs mes services en tant que préparateur mental. Techniques de respiration et imagerie mentale sont notamment appréciées des sportifs.

Également, la sophrologie apporte une boite à outils indispensable pour mieux vivre le quotidien de ceux qui travaillent en entreprise. Récupération, gestion du stress, confiance sont des points régulièrement abordés.

Enfin, renforcer le schéma corporel, gérer son trac et stimuler sa créativité peuvent être bien utile pour les artistes, qu'ils soient acteurs ou musiciens.



sophrologie.la-presqu-ile.fr





Mes compétences :

Anglais courant

Microsoft office

Mise en Page

Flyers

Lightroom

Sophrologie

Adobe Photoshop

Tennis

Adobe InDesign

Preparateur mental

Adobe Illustrator

Gestion du stress

Photographie