Hugues NODET

Après 20 années d'expériences professionnelles dans l'industrie comme ingénieur en recherche et développement puis comme responsable de lignes de production, j'ai donné une nouvelle orientation à ma carrière en devenant consultant en diagnostic économique, financier, social et stratégique.



Mon objectif est de mettre mes compétences et mon expérience en tant que représentant du personnel au service des IRP afin de les aider à mieux comprendre l'environnement de leur entreprise, sa stratégie, ses résultats et ses marges de manoeuvres.



Mes compétences :

Diagnostic stratégique

Diagnostic de fonction

Analyse financière

Analyse de secteur