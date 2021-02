Avec plus de dix années d’expérience dans la communication publique, je dispose d’une maîtrise complète des outils et processus de ce secteur, qui me permet de proposer des stratégies adaptées aux orientations arrêtées.



Mes compétences :

communication publique

communication évènementielle

conseil en communication

communication institutionnelle

Gestion de projet

collectivités territoriales

Communication

Management

Community management