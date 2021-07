Hynd benmerad

Gérante GLOBAL ASSISTANCE www.globalassistance-dz.com



Global Assistance est une société algérienne au service de clients nationaux et internationaux qui ont un projet en Algérie.



Constituée d’une équipe de professionnels, Global Assistance s'engage avec une garantie de résultats sur des solutions personnalisées. Depuis l’arrivée sur le sol algérien, Global Assistance accueille, prend en charge l’hébergement et déclenche le processus de réalisation du projet, afin que le client puisse se consacrer entièrement au suivi et au développement de ses affaires durant son séjour. Alignant souplesse et performance, notre action aux cotés de nos clients, peut s’inscrire sur du long terme.



Afin d’aider et d’assister ses clients dans la réalisation de leur projet, nous mettons à leur disposition le dynamisme et l’efficacité de nos équipes pour :

- Se charger de toutes les démarches administratives.

- Prendre des rendez vous avec des professionnels reconnus : notaires, experts comptables, informaticiens, traducteurs,agences de commuication ect...

- Enquêter sur le marché algérien.

- Assurer une veille économique pour un ou plusieuts secteures d'activités

- Rechercher et sélectionner des appartements ou locaux adéquats.

-Organiser de l’évènementiel.

Mettre à disposition des véhicules avec ou sans chauffeur…