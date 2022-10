Ibrahima DIARRA

Je suis de nationalité Malienne, âgé de 26 ans, marié et père d'un enfant. J'ai 6ans d'expériences professionnelles dans le domaine de l'énergie solaire photovoltaïque et Froid/climatisation. Je suis rigoureux, sociable, j'ai le sens élevé de responsabilité et la facilité d'adaptation. Je suis surtout disponible, j'aime les déplacements et j'ai une connaissance parfaite des zones rurales du Mali.



Mes compétences :

Thermique Énergétique

Energies renouvelables

Marketing stratégique

Photovoltaïque

Climatisation industrielle