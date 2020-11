Ichrak KAMMOUN (KAMMOUN)

Issue d'une formation d'ingénieur en sciences et technologies du bois, j'ai une expérience de plus que huit ans dans l'industrie du bois et ses dérivés.



Si vous cherchez une personne motivée, dynamique, autonome, curieuse, qui a l’esprit d’équipe, la volonté de réussir, un bon sens de l’analyse, une capacité à atteindre ses objectifs et dotée d'un bon sens rédactionnel et relationnel, ainsi qu’un sens du service et de l’organisation ?



Ne cherchez plus, je suis celle qu’il vous faut !

Vous prendrez sûrement le temps de regarder mon profil !



Je dispose des compétences commerciales et industrielles :



* Négoce bois (achat et vente)

- Vente B to B et B to C des produits finis

- Gestion et suivi des chantiers chez des particuliers et en promotion immobilière

- Etude du marché et des besoins clients

- Ecoute client, anticipation des besoins marché

- Maîtrise des incoterms

- Contact des fournisseurs potentiels, négociation du contrat d’achat

- Développement du panel fournisseurs (multinationaux)

- Rédaction d’un plan stratégique d’approvisionnement selon les délais, le coût et la qualité.

- Gain sur les marges en vente



* L'organisation industrielle / logistique industrielle

- Amélioration de la logistique interne et externe (flux physiques)

- Aménagement des postes et des flux

- Conduire des réunions d'information et de formation

- Conduite du changement

- Informatisation des données, gestion des flux informatiques

- Mise en place de méthodes de lean manufacturing / amélioration continue : KAIZEN, SMED, 5S, TPM...

- Une Capacité d'adapter les outils et les méthodes selon les entreprises

- Logiciels : VISUAL BASIC, MAPEL, PASCAL

- Prologiciel ERP: Prélude, SAGE X3, CEGID, EBP

-Conception TOPSOLID , Autocad 2 D niveau de maîtrise basique



* Formation technique

- Une bonne connaissance des produits de menuiseries intérieures et extérieures Bois/alu/PVC

- Une bonne connaissance de fabrication et pose parquet de différents types selon le DTU

- Une bonne connaissance de pose de terrasse selon le DTU

- Une bonne connaissance de la RT 2012, Nra, les normes et les labels

- Connaissance des différents essences bois européennes résineux et feuillus et exotiques et leurs caractéristiques ainsi que leurs domaines d'utilisation



* Commerce B to C

vente des produits cosmétiques FOREVER pour des particuliers



Mes compétences :

LEAN

GPAO

Achat

ERP

Organisation industrielle

Topsolid

connaissance du matériau bois