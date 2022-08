Ida Nathalie RAVAONIRINA

Recherche d'emploi (secteur communication)

J'ai eu une formation pratique du reportage et du journalisme télévisé à RFO et une experience de journaliste à Madagascar.Mais ma situaion de mère de famille et mon installation definitive en France m'ont éloigné jusqu'à ce jour de mon activité professionnelle principale et de mes compétences d'origine.

Je suis actuellement dans une fonction sociale et educative qui correspond bien à une partie de mes intérêts mais je ressens de plus en plus le désir de m'investir dans une fonction plus qulaifiée correspondant mieux à mon niveau et à un désir actuel de réalisation personnelle et professionnelle.

Si vous aviez des informations et ou des possibilités d'emploi présentes ou futures correspondant à mon profil et à mes competences, je serais heureuse de vous rencontrer et d'en discuter.



Mes compétences :

Communication

Tourisme