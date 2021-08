Idrissa DIOUF

2006/ 2007 : MASTER II Professionnel CCI Informatique à l’UCB Lyon I



2004/ 2006: MASTER II Professionnel Ingénierie Mécanique et Energétique à l’UCB Lyon I en partenariat avec centrale/INSA et INRETS lyon

Parcours : Mécanique et Thermique du Transport: Turbomachine, outils Informatiques et vibration



2003 / 2004: LICENCE de Mécanique. Parcours: Dynamique des Gaz, Acoustique et Résistances des matériaux à l’UCB Lyon I



2003 DEUG SM : Science de la matière .Parcours Physique (Université Claude Bernard Lyon I)



__________________________



centres d'Interets: Internet, Cinéma, Sports et Sciences ;

Ex président de la commission sportive de l’AESL



Mes compétences :

Modélisation

Matlab

Simulation

Acoustique

Thermique

Maple

LOGICIELLE

Gestion de projet