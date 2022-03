Georges-Luc KALPAK

"J'autorise celui qui trouvera la solution de cette énigme à traiter Einstein de crétin !" dit le Dr House... Non, en fait pour la matière noire et son corollaire l'énergie sombre dont les crétins racontent qu'au niveau de la galaxie et des amas de Galaxies les lois de la mécanique céleste de Newton (à Poincaré) qui s'appliquent pour le système solaire ne marchent plus rappelons qu'au delà du système solaire, il fait appliquer la relativité générale et sous le µ, la mécanique quantique (confirmé par le Pr Marceau Felden, Orsay). Si la RG n'explique pas la matière noire, alors oui, Einstein est un crétin et il faut changer de théorie !

"Quand on désire savoir, on interroge. Quand on veut être capable, on étudie. Revoyez sans arrêt ce que vous savez déjà. Etudiez sans cesse de nouveau. Alors, vous serez un Maître" - Confucius.



La méthode s'applique tout autant à une entreprise, un secteur économique ou au modèle économique ("viable", pas la France, 36 ans de déficit chronique) d'un pays.



Ø Recherche scientifique et le développement informatique depuis 1995

Ø Une expérience de management d’une petite équipe de R&D (machines électriques, 30 pers.)



COMPETENCES FONDAMENTALES



Mathématicien appliqué de formation, je suis depuis toujours passionné par ses applications en physique. Alliant rigueur et clarté, je souhaite faire partager mes connaissances en physique/mathématique afin que le savoir ne reste pas une donnée sclérosée et réservée à une élite mais une expression du caractère vivant de la fonction de chercheur. Plus précisément, je vois des applications des fontions d'une variable complexe en traitement du signal, formulation fréquentielle des équations de l'acoustique et de l'hydrostatique dans la cadre de la théorie des pôles et des points singuliers pour les fonctions holomorphes et méromorphes. Pour les applications des distributions, elles se feront en électromagnétisme, mécanique quantique ou théorie des EDP. Enfin, pour les transformations de Fourier (fonctions et distributions S,S') le plus imagé semble l'analyse de stabilité des schémas numériques en homogène/anisotrope ainsi que la classification des EDP. Il me semble judicieux de présenter les notions de mathématiques (pures) suivi des applications en physique illustrant ces notions de mathématiques pré-cités.



Ø Calcul scientifique et Informatique depuis 1995:

* Mathématiques

- analyse numérique

- résolution des systèmes linéaires

- résolution des problèmes aux valeurs propres

- méthodes de décomposition de domaine

- analyse fonctionnelle, approximation variationnelle

- éléments finis, différences finies, FDTD, méthode des potentiels retardés (OEM), méthodes spectrales, sous-structuration/décomposition de domaines sous MPI (calcul parallèle)

- géométrie différentielle

- méthodes mathématiques en théorie de l'élasticité 2D/3D (Kirchhoff-Love, Koïter, Mindlin)

- modélisation



* Physique :

- GES, polluants, biocarburants (moteurs thermiques)

- Plans d'expérience, évaluation économique des procédés industriels en pétrochimie

- Electromagnétisme

- CFD : aérodynamique des ailes d'avion

- Géophysique : ondes élastiques et acoustiques,

- Astrophysique stellaire

- Télédétection LIDAR



- CFD : efforts aérodynamiques sur les ailes d'avion et aéroacoustique,

- CLA : Couche limite atmosphérique et analyse LIDAR,

- Géophysiq



