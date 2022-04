Georges-Luc KALPAKTCHIOGLOU

Je développe des modèles mathématiques concernant ses applications en physique. Depuis quelques années, je m'occupe de questions économiques (commerce international) en particulier les matières premières.

L'an dernier, j'ai rédigé plusieurs rapports sur la question :

"Le Pétrole : nouvel ordre mondial ou désordre monétaire ?"

"Pourquoi tant de plans de relance ?"

"FMI, BM, OCDE et OMC : Les 3 Mousquetaires + 1 de la mondialisation libérale"

"Heuliez : chronique d'une mort annoncé ou le GM français ?"

"Stabilité des changes, stabilité des prix, modèle IS/LM en économie ouverte et étalon-or : l'équation impossible !"



Mes compétences :

Calcul scientifique

Matières premières

Modélisation