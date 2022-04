Igor RAGOZIN

De nature enjouée, je suis très impliqué dans les projets que l’on me confie. Je suis notamment soucieux des détails, je respecte les délais et vérifie toutes les informations. Ayant une grande ouverture d’esprit, j’aime construire des relations agréables avec mes collègues pour avoir une atmosphère plus conviviale au travail. Polyvalent et pragmatique, je suis capable d’évoluer dans un ou plusieurs domaines, facilement et rapidement tout en gardant une certaine humilité. J’ai aussi développé un sens de l’anticipation, de la rigueur et du résultat. Ces expériences m’ont donc permis de découvrir le travail en équipe et la participation à la valorisation d’une marque



Mes compétences :

Management

Business strategy

Négociation commerciale

Business development

Entreprenariat

Marketing stratégique

Marketing

Marketing international

Vente B2B

Internet

Microsoft Office