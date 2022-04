Igor ROBINET-SLANSKY

Je suis actuellement attaché de presse dans une agence de communication et de relations presse et publiques spécialisée dans le secteur de la mode, bmcs.



Après un passage chez Warner Music France (service marketing commercial), à la Fnac (service communication et événementiel), puis chez Paris Première (service de presse), mon expérience diverse de la communication et des médias m'a conduit au poste d'attaché de presse et chargé de projet chez Groupe 22V, agence de relations presse et public du secteur de la mode et du luxe.

En 2007, j'intègre l'agence de presse et de communication BMCS en tant qu'attaché de presse où je m'occupe d'un nombre plus important de marques de prêt-à-porter masculin et féminin, françaises et étrangères.

Aujourd'hui, j'y suis devenu responsable du service de presse, gérant la communication et les relations presse des budgets mode, accessoires mais aussi événementiels (salon, présentations de collections, défilés, lieu) et culturels (exposition).



Mes intérêts sont évidemment la mode, mais également le domaine culturel, aussi bien musique, cinéma que spectacle vivant (théâtre, opéra).

J'ai d'ailleurs fait parti du bureau des arts de l'école de commerce où j'ai suivi mes études, Audencia Nantes, et j'y ai organisé une comédie musicale avec les élèves qui fût présentée à la Cité des Congrès de Nantes (création, répétition, gestion techniques et des équipes, gestion budgétaire, recherche de sponsors, communication média et hors média..).



Par ailleurs, j'aime beaucoup voyager: des Etats-Unis où j'ai passé un semestre d'études (Miami University, Ohio), à l'Australie où j'ai voyagé 5 semaines durant, en passant par divers pays européens.



Enfin, je vis à Paris depuis plusieurs années maintenant, ville pour laquelle j'ai une vraie passion et que j'essaie de découvrir chaque jour un peu plus.



Mes compétences :

Mode

Presse

Culture

Médias

Communication

Luxe