Ihab OWEINEH

ANALYSTE FINANCIER TRILINGUE AVEC PLUS DE 2 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LE SECTEUR BANCAIRE :

Après avoir obtenu un Master 2 en Banque et Finances Européennes de l’IAE de Toulouse, complété par un stage de 9 mois chez HSBC en tant qu’Assistant Chargé d’Affaires Entreprises, j'ai rejoint le LCL en qualité d’Analyste Financier Entreprises.

Mes expériences professionnelles en France et à l’étranger m’ont permis d’approfondir mes connaissances économiques et réglementaires du secteur bancaire. Depuis 2 ans et dans le cadre de mon métier, l’étude économique et financière des entreprises et l’analyse des risques inhérents à leurs activités font partis de mes préoccupations quotidiennes.